В Украине за сутки от коронавируса вакцинировали почти 43 тыс. человек

Первую дозу вакцины получили 14 590 человек, а 28 125 – вторую и завершили иммунизацию. Прививки делали 265 мобильных бригад, также работали 996 прививочных пунктов и 353 центра вакцинации.

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С начала кампании по вакцинации привито 5 071 660 человек, из них одну дозу получили 5 071 658 человек, а полностью иммунизированы (получили две дозы) 3 136 376 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего сделано 8 208 034 прививки, рассказали в министерстве.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко 9 августа сообщал, что в Украину доставили уже 13,8 млн доз вакцин.

С 21 июля в стране стартовал пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

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