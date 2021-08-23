 

В Украине за сутки от коронавируса вакцинировали почти 43 тыс. человек

23.08.2021, 8:56, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Первую дозу вакцины получили 14 590 человек, а 28 125  – вторую и завершили иммунизацию. Прививки делали 265 мобильных бригад, также работали 996 прививочных пунктов и 353 центра вакцинации.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1928910177272078

С начала кампании по вакцинации привито 5 071 660 человек, из них одну дозу получили 5 071 658 человек, а полностью иммунизированы (получили две дозы) 3 136 376 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего сделано 8 208 034 прививки, рассказали в министерстве.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. 

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко 9 августа сообщал, что в Украину доставили уже 13,8 млн доз вакцин.

С 21 июля в стране стартовал пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

08.10 / Трамп: Оставшееся число наших военных, которые служат в Афганистане, должно быть дома к Рождеству

18.08 / Мишель Обама назвала Дональда Трампа неподходящим для США президентом

09.07 / В Латвии собрались запретить усыновление детей иностранцами

10.07 / Родственники жертв MH17 призвали США предоставить спутниковые снимки с запуском ракеты, чтобы не допустить “победы сил тьмы”

17.01 / CNN – «пугающие цифры» — в США прогнозируют более 90 тысяч смертей от COVID-19 в ближайшие три недели

08.07 / Стало известно о состоянии экипажа совершившего аварийную посадку на Ямале самолета

03.11 / Sky News – американцы массово скупают оружие, опасаясь беспорядков после выборов

30.04 / Путин уполномочил кабмин выпускать лекарства без разрешения патентообладателя

18.08 / Специалисты рассказали о методе, который предотвращает развитие депрессии

12.08 / Литва потребовала от Белоруссии провести новые выборы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика