Украина выполнила условия для получения второго транша от Евросоюза – Шмыгаль

Об этом сообщил правительственный портал.

“Для нас важным шагом по поддержке станет выделение второго транша макрофинансовой помощи до завершения текущей программы в сентябре этого года. Украина выполнила условия для его получения”, – сказал Шмыгаль. По его словам, Киев выполнил и все необходимые шаги для пересмотра программы с МВФ.

Домбровскис отметил, что Евросоюз мобилизовал “беспрецедентную финансовую и техническую помощь” для Украины, говорится в релизе.

“Украина приложила значительные усилия в выполнении условий программы макрофинансовой помощи ЕС для получения второго транша и, исходя из предварительного анализа, эти условия широком смысле были выполнены”, – добавил он.

Контекст:

В декабре 2020 года Европейская комиссия от имени Европейского союза выделила Украине €600 млн в рамках программы макрофинансовой помощи по борьбе с COVID-19. Это первый транш из запланированных €1,2 млрд финансовой помощи.

Домбровскис в феврале 2021 года заявлял, что выделение второго транша макрофинансовой помощи от Европейского союза в размере €600 млн зависит от выполнения Украиной восьми мер структурной политики, которые взял на себя Киев, а также удовлетворительного прогресса по программе Международного валютного фонда.

В июле он сказал, что среди условий для выделения второго транша – борьба с коррупцией и проведение реформ. Домбровскис обращал внимание на необходимость проведения судебной реформы и открытие рынка земли.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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