 

“Тити огонь”, “Вас невозможно не хотеть!”, “Смелая, естественная и сексуальная”. Мейхер крупным планом показала грудь

23.08.2021, 8:56, Новости дня
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Исполнительница сделала селфи, стоя вполоборота к объективу и засветила грудь крупным планом. Для второго снимка она позировала перед зеркалом.

“Обожаю периодические переезды. Это всегда возможность перезагрузки и чистки от ненужных вещей, которые в множестве не замечаешь”, – написала она.

Мейхер отметила, что гастроли и переезды занимают половину ее жизни.

“И поскольку это безысходный формат жизни, поскольку работу свою люблю, однажды я начала искать возможность получать удовольствие от сборки вещей. И однажды я ощутила, как в момент сбора происходит зарождение чего-то нового, зачатие…
Так что этот нюанс стал одним из моих фетишей”, – призналась певица.

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Публикация от НАДЕЖДА МЕИ * ХЕР (@nadyameiher)

“Смелая, естественная, женственная и сексуальная!” – прокомментировала подписчица dr.zhulena.

“Вас невозможно не хотеть!” – отметила fotografia_tatianaatiss.

“Тити огонь”, – заметил ilvir190182.

Контекст:

Надежда Мейхер родилась в 1982 году в Хмельницкой области. После окончания Хмельницкого педагогического училища поступила в колледж имени Константина Ушинского при Киевском университете имени Бориса Гринченко на факультет английского языка, а в 2000 году дебютировала в качестве солистки группы “ВИА Гра”, в которой проработала с перерывами до 2011 года.

После ухода из группы Мейхер объявила о начале сольной карьеры. Певица также снимается в кино и развивает собственный бренд одежды Meiher by Meiher.

Знаменитость замужем за российским бизнесменом, гендиректором российской компании Melon Fashion Group Михаилом Уржумцевым. Они поженились в 2014 году. У пары есть две дочери: Анна (2012) и Мария (2015).

У Мейхер также есть сын Игорь (2002), которого она родила в отношениях с украинским бизнесменом Александром Лищенко.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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