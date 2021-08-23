 

Диетолог рассказала о противопоказаниях к употреблению риса

23.08.2021, 8:52, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Диетолог Ольга Кораблева пояснила о полезных свойствах риса и противопоказаниях к его употреблению.

Так, злак не стоит включать в рацион людям с нарушениями обмена веществ или проблемами ЖКТ и целым рядом других заболеваний.

Как отмечает медик, рис можно назвать диетическим, поскольку в нем мало калорий. В 100 граммах отваренного продукта содержится не больше 120 калорий, поэтому его целесообразно употреблять лицам, стремящимся сбросить излишний вес. Злак богат сложными углеводами, поэтому блюда с рисом хорошо насыщают, что позволяет не переедать. При этом жиров в рисе не более 2,6 граммов на стограммовую порцию.

Кроме насыщения энергией, популярный злак наполняет организм витаминами, в том числе, B-группы, полезными для нервной системы и мозга. Содержится в рисе и большое количество необходимых для здоровья микроэлементов, например, калий, магний, фосфор и цинк.

Однако сытный и богатый полезными веществами продукт может и навредить. По словам Ольги Кораблевой, есть определенная категория людей, которым он противопоказан. Так, не стоит увлекаться блюдами с рисом лицам со склонностью к запорам, в их рационе рис должен появляться не чаще двух раз в неделю. Также важно помнить, что суточная доза злака ее должна превышать 200 граммов.

Как пишет «Слово и дело», есть также вероятность осложнений с перистальтикой кишечника и для людей, страдающих ожирением. Делая выбор, лучше остановиться на буром или не шлифованном рисе. Стоит учитывать, что при метаболических расстройствах наподобие сахарного диабета, белый рис противопоказан.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

10.07 / Украинские военные испытали американский противотанковый ракетный комплекс FGM-148 Javelin

14.07 / Мнение: Пожар на гигантском корабле обнажил признаки распада ВМС США

13.07 / Шмелева объяснила решение пойти на выборы от “Единой России”

18.04 / В ответ на санкции США в России раздавили бульдозером более тысячи MacBook и iPhone

03.06 / На каких клетках шахматной доски бывают съедены фигуры

17.11 / Навальный подал в суд на Пескова из-за его заявлений о связях политика с ЦРУ

04.12 / Царственная Фатимка – Личное мнение

05.02 / Скандалы: Уж схемы близятся, а Германа все нет

25.03 / Хабаровск появится на новой купюре в 1000 юаней

03.03 / В Мордовии стартовал кадровый проект по поиску руководителей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика