Диетолог рассказала о противопоказаниях к употреблению риса

Диетолог Ольга Кораблева пояснила о полезных свойствах риса и противопоказаниях к его употреблению.

Так, злак не стоит включать в рацион людям с нарушениями обмена веществ или проблемами ЖКТ и целым рядом других заболеваний.

Как отмечает медик, рис можно назвать диетическим, поскольку в нем мало калорий. В 100 граммах отваренного продукта содержится не больше 120 калорий, поэтому его целесообразно употреблять лицам, стремящимся сбросить излишний вес. Злак богат сложными углеводами, поэтому блюда с рисом хорошо насыщают, что позволяет не переедать. При этом жиров в рисе не более 2,6 граммов на стограммовую порцию.

Кроме насыщения энергией, популярный злак наполняет организм витаминами, в том числе, B-группы, полезными для нервной системы и мозга. Содержится в рисе и большое количество необходимых для здоровья микроэлементов, например, калий, магний, фосфор и цинк.

Однако сытный и богатый полезными веществами продукт может и навредить. По словам Ольги Кораблевой, есть определенная категория людей, которым он противопоказан. Так, не стоит увлекаться блюдами с рисом лицам со склонностью к запорам, в их рационе рис должен появляться не чаще двух раз в неделю. Также важно помнить, что суточная доза злака ее должна превышать 200 граммов.

Как пишет «Слово и дело», есть также вероятность осложнений с перистальтикой кишечника и для людей, страдающих ожирением. Делая выбор, лучше остановиться на буром или не шлифованном рисе. Стоит учитывать, что при метаболических расстройствах наподобие сахарного диабета, белый рис противопоказан.