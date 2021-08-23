 

На новые выплаты пенсионерам и военнослужащим выделят из бюджета полтриллиона рублей – экономист

23.08.2021, 8:46, Разное
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Накануне президент России Владимир Путин встретился с представителями партии “Единая Россия”. Тогда глава государства призвал выплатить всем пенсионерам по 10 тысяч рублей и военнослужащим – в среднем по 15 тысяч. Депутаты займутся этим вопросом, когда будет сформированы фракции в Государственной Думе нового созыва.

Александр Сафонов объяснил, что в 2021-м пенсии были проиндексированы по прошлогодней инфляции, поэтому было принято решение о единовременной выплате всем категориям пенсионеров. Как отметил экономист, реальные доходы пожилых людей начали снижаться весной этого года.

Говоря о новых выплатах военнослужащим, эксперт пояснил, что для индексации их оклада необходимо отдельное распоряжение президента, и поскольку в прошлом году ее не было, решили выделить каждому по 15 тысяч.

Кстати, на эти выплаты, по подсчетам Сафонова, потратят около полутриллиона рублей. Эксперт отметил, что в России 39 миллионов пенсионеров, которые получают страховую пенсию по старости, шесть миллионов военных пенсионеров и получающих персональные пенсии после госслужбы граждан, а также два миллиона военнослужащих.

По мнению экономиста, новые выплаты не увеличат потребительскую инфляцию, поскольку пенсионеры – весьма бережливые люди. Мол, они вряд ли увеличат свои расходы, многие сберегут эти средства.



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