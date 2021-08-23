“Это поведение ребенка”: украинский политик Денисенко разнес Зеленского за агрессию в адрес Меркель

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с канцлером ФРГ Ангелой Меркель позволил себе несколько хамских выпадов в адрес немецкой гостьи. Так считает экс-депутат Верховной рады Украины Вадим Денисенко.

Денисенко пояснил, что Зеленский вёл себя довольно агрессивно в вопросах предоставления Германией военной помощи Незалежной, запуска российского газопровода “Северный поток-2” и сроках вступления Украины в НАТО, а также делал бестактные замечания о скором уходе Меркель с поста федерального канцлера Германии. По мнению украинского политика это – поведение ребёнка, которое может загнать Киев в тупик.

Вадим Денисенко обратил внимание, что такая риторика может быть воспринята немцами как хамство и даст им повод для отказа от какой-либо помощи Украине в целом. Более того, бывший парламентарий уверен, что Владимир Зеленский будет придерживаться аналогичной переговорной стратегии на предстоящих переговорах с президентом США Джо Байденом.

Однако Денисенко отметил и неподготовленность самой Ангелы Меркель к переговорам в рамках её “прощальных” поездок. По словам экс-депутата Рады, канцлер ФРГ явно не была готова ни к самоуверенному поведению президента России Владимира Путина, ни к хамским выпадам Зеленского.

Напомним, что текущий срок Ангелы Меркель станет для неё последним на посту федерального канцлера Германии. Политик отказалась выдвигать свою кандидатуру на предстоящих парламентских выборах в ФРГ.