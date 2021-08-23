Приемы, облегчающие готовку: лайфхаки от звезд кулинарных шоу

В эфире США уже почти 30 лет Food Network привлекает поклонников вкусной еды всех возрастов своими кулинарными шоу, конкурсами и отличным составом поваров, которые предлагают фантастические рецепты. Будь то лучшие советы по созданию идеальных гамбургеров, отличные идеи для улучшения блюд или изящные приемы, облегчающие приготовление, эти повара определенно знают, о чем они говорят.

Джада Де Лаурентис: замените жирные сливки мукой, маслом и бульоном в пикантных блюдах

Джада говорит, что при готовке куриного тетраццини (представлено на главной картинке), восхитительного блюда в виде пасты с нарезанной кубиками курицы и горохом в сливочно-белом винном соусе, можно заменить жирные сливки мукой, маслом и бульоном или молоком. Это хорошая уловка, которая пригодится, когда вы будете на полпути к приготовлению пикантного блюда, например, куриного пирога или пасты, и поймете, что у вас закончились сливки.

Ина Гартен: добавьте чашку кофе в тесто для шоколадного торта

Ина всегда добавляет чашку горячего кофе к шоколадным блюдам, таким как пирожные. Объявив его своим секретным ингредиентом, она говорит, что он придает шоколадной выпечке еще более шоколадный вкус.

Рэйчел Рэй: увеличьте поверхность картофеля, чтобы он стал хрустящим

Уловка с хрустящим картофелем состоит в том, чтобы увеличить площадь поверхности клубней во время готовки. Если вы реализуете этот прием, большая часть продукта подвергнется воздействию тепла. Для этого Рэйчел слегка раздавливает картофель, когда он жарится на сковороде. Этот прием работает и при его запекании.

Пол Голливуд: всегда используйте теплое молоко

Если в рецепте не указано иное, Пол советует всегда использовать теплое молоко, особенно при создании выпечки на дрожжах. Жир в молоке может остановить действие дрожжей, если оно холодное, поэтому перед добавлением в тесто доведите продукт до комнатной температуры или согрейте в микроволновой печи. Также эксперт говорит, что соль и дрожжи в тесто следует класть по отдельности, так как соль может убить дрожжи.

Эмерил Лагассе: посыпайте яство морской солью

Будь то стейк, жареное мясо, картофель или морепродукты, Эмерил всегда посыпает яство сверху небольшой щепоткой морской соли. Это усиливает все остальные вкусы на тарелке и делает вкус вашей еды ресторанным. «Но не переусердствуйте и не делайте еду слишком соленой. Малое количество соли имеет большое значение», – говорит Эмерил.

Джада Де Лаурентис: используйте цедру пармезана, чтобы добавить больше аромата

Будь то суп или тушеное мясо, главный совет Джады – добавляйте в кастрюлю кожуру пармезана и давайте ей покипеть. Сырная цедра придает соленый, глубокий вкус любому блюду, и вы также получите максимум удовольствия от сыра, вместо того, чтобы выбрасывать его.

Рэйчел Рэй: готовьте каннеллони из листов лазаньи

Рэйчел Рэй любит каннеллони и делает собственные из листов лазаньи. «Обжарьте плоские макароны до гибкости, положите начинку с одного конца, сверните их и выложите в форму для запекания швом вниз. Покройте соусом и сыром, затем запекайте до золотистого цвета», – говорит Рэйчел.

Бобби Флей: используйте крышку для бургера, чтобы растопить сыр

Когда дело доходит до плавления сыра для гамбургеров, у Бобби есть хитрый метод. Пока котлета все еще находится на сковороде, он добавляет сверху два ломтика американского сыра и немного воды в сковороду, а затем накрывает все металлической крышкой для бургеров. Захваченный пар идеально плавит сыр.

Ина Гартен: думай наперед

Об остатках еды не нужно думать через некоторое время. Иногда имеет смысл спланировать два приема пищи сразу и приготовить яства, которые на следующий день легко превратить во что-то другое. Ина написала в своем посте в Instagram: «Хорошая пара вдвоем» может изменить правила игры». Она предлагает приготовить томатный и баклажанный суп, который на следующий день можно использовать как основу для запеченной пасты.

Гай Фиери: дайте мясу подрумяниться

Шеф-повар Food Network известен своей любовью к техасско-мексиканской кухне и дает несколько отличных советов по медленному приготовлению чили. «Перед тем как выложить все ингредиенты в кастрюлю, обжарьте мясо порциями. Таким образом, на сковороде будет достаточно места, чтобы получить хороший гольц. Когда сковорода переполнена, мясо готовится на пару», – говорит он.