 

Япония изучит дело приплывшего с Кунашира россиянина

23.08.2021, 8:34, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыТокио изучает обстоятельства дела якобы приплывшего с Кунашира мужчины, попросившего убежища, и примет адекватные меры, сообщил генеральный секретарь правительства Японии Кацунобу Като.

«Нам известно, что 19 июля на Хоккайдо полиция взяла под временную охрану россиянина, который утверждает, что он прибыл с Кунашира. Затем он поступил в иммиграционную службу Саппоро, и там ведется выяснение обстоятельств. Я бы хотел воздержаться от подробностей обсуждения этого дела, но мы как следует выясним факты, а затем при взаимодействии заинтересованных министерств примем соответствующие меры», – сказал Като, передает РИА «Новости».

Так он ответил на вопрос о том, не будет ли депортация россиянина, прибывшего с Кунашира, который Япония считает своей территорией, означать фактического признания острова российским.

Ранее агентство Киодо сообщило со ссылкой на японские правительственные источники, что неназванный человек, предположительно, житель России приплыл с острова Кунашир на остров Хоккайдо на севере Японии для подачи прошения о предоставлении убежища. Он был передан работникам миграционного бюро города Саппоро, которые должны будут либо выдать ему временное разрешение на пребывание в стране, либо депортировать на родину. Сведений о том, как именно житель России смог добраться до территории Японии, не приводится. Расстояние между Кунаширом и Хоккайдо составляет около 20 км.



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