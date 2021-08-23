Нефть подорожала после падения на прошедшей неделе

Мировые цены на нефть коррекционно растут после падения на 7-9% на минувшей неделе, которое стало сильнейшим с октября.

Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 1,84% – до 65,64 доллара за баррель, цена октябрьских фьючерсов поднялась на 1,8% – до 66,35 доллара за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 1,82% – до 63,24 доллара, передает РИА «Новости».

На рынке нефти в понедельник наблюдается коррекционный рост почти на 2% после снижения торговой неделей ранее в среднем на 7-9%. Пессимизму инвесторов способствовали опасения за восстановление экономики из-за вспышек заболеваемости штаммом COVID-19 «дельта».

По словам аналитиков OANDA, которые приводит газета Wall Street Journal, фундаментальные показатели по-прежнему поддерживают устойчивый спрос, в то время как большая часть мира преодолевает последнюю волну штамма COVID-19 «дельта».

Кроме того, поддержку «черному золоту» оказывает слабый доллар, индекс которого (курс доллара к корзине валют шести стран – основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,18%, до 93,33 пункта.