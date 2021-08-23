Через 10 лет человечество откажется от смартфонов

Специалист группы Veon Хелд заявил, что смартфон через десять лет станет рудиментом.

Директор по цифровым продуктам группы Veon Джордж Хелд предсказал человечеству отказ от смартфонов через десять лет. По его словам, это устройство станет рудиментом, а на смену ему придет более продвинутые технологии.

Специалист отметил, что в настоящее время мобильное устройство нужно только для аутентификации пользователя и передачи информации. Он уточнил, что определить личность можно иначе, например, по лицу или отпечаткам пальцев и голосу, а информацию можно будет проецировать на стену или зеркало при помощи IoT-датчика (IoT — Internet of Things, «интернет вещей»).

– Поэтому телефон — это рудимент, через 10 лет его не будет, он будет заменен нами, людьми. И бабушке, которая потерялась в центре города, не нужно будет никуда звонить: она может спросить у стенки “Как мне дойти домой?”, а стенка ей покажет маршрут со стрелочкой, — дал футуристический прогноз Хелд.

Он заключил, что смартфон, как и вживляемый чип — это устаревшая технология, поэтому через десять лет она изживет себя.