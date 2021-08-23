 

Александр Невский в Орде

23.08.2021, 8:08, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Популярно мнение, что Невский предпочёл Орду тевтонцам, так как ордынцы не трогали веру подчинённых народов. Это спорное утверждение.

У Александра Ярославича просто не было выбора. Силы и полномочия новгородского князя были ограничены, и «объединить Русь против монголов» Александру просто никто бы не дал. Не нужно забывать, что в те годы Русь — феодальная страна с множеством мелких князьков, тут уместно английское «warlords». Собственно, таковым и был Невский для Новгорода, где его княжеская власть была сильно ограничена. Тевтонцы в современности приобретают окрас «тлетворного Запада» из советской пропаганды, а на деле они те же головорезы, сражавшиеся за землю. Перед Александром была задача уберечь свой город (пока он был тамошним князем), а лучше ещё и для себя что-то напрямую выбить. А конкретно — Владимирский престол.

Александр Невский в ОрдеАлександру как старшему сыну полагался Киев, центр Руси. Однако после татарского набега Киев не представлял уже из себя никакой ценности. А Владимир, полагавшийся второму сыну, представлял. Александр Ярославич поехал в Орду и «жаловася [Батыю] Александр на брата своего великого князя Андрея, яко сольстив хана, взя великое княжение под ним, яко старейшим, и грады отческие ему поймал, и выходы и тамги хану платит не сполна». Это сработало, и вместе с карательным отрядом Неврюя Александр сжёг тогдашнюю столицу Владимир и согнал брата с великокняжеского престола. Тот в итоге бежал в Швецию. Тут и начинается настоящее великое княжение Александра — в 1253 году.

Так, но это Великое княжение, а что же стало с Новгородом? Оттуда Александр ушёл в 1252 году, оставив княжить сына Василия. 5 лет все идет своим чередом, но вдруг татары решают «закрутить гайки», они жаждут новой дани и потому затевают перепись населения. Непокорный Новгород не соглашается быть «учтённым», ведь формально татары так и не захватили его. Ни народ, ни вельможи, ни князь Василий не собираются подчиняться татарам… И тут Невский делает ход конём: он заключает сына в кандалы, отрезает и отсекает носы, уши, руки, глаза вельможам… С тех пор Новгород стал платить дань Золотой Орде.

В сравнении с Александром Невским хочется упомянуть о Данииле Галицком. Его правление — время наивысшего рассвета Галицко-Волынского княжества. Чтобы сохранить свою власть, ему, как и прочим русским князьям, пришлось поехать в Орду. Однако это была последняя поездка туда Галицко-Волынских князей. После Даниил заключил союз с папой римским, принял католичество сам, но без окатоличевания земель. Но на самом деле помощь от Рима была незначительна: моральная поддержка, да и только. Но, несмотря на это, ему удалось добиться того, что иго на юго-западных землях не было таким суровым, как на северо-восточных, а местные князья, или короли всея Руси, «Rex Russiae», передавали власть без визитов в Сарай. Но это были другие территории и другая политическая обстановка.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

21.09 / Мнение: Борьба с микрофинансовыми организациями в Уссурийске

29.09 / Роскомнадзор обратился в Twitter из-за ситуации с аккаунтом РИА Новости

03.11 / Володин: Поправки к закону об ОМС направлены на развитие медучреждений

13.11 / “У меня дембель”: Юлия Зимина очаровала поклонников стройными ногами

16.04 / Байден назвал Россию “великой державой” и объявил курс на улучшение отношений с Москвой

24.10 / Мнение: Подводные лодки Третьего Рейха в битве за Атлантику

15.03 / Исследователи обнаружили взаимосвязь между месяцем рождения и здоровьем

17.02 / Кети Топурия поделилась новыми фотографиями новорожденного сына

25.06 / Мнение: Спешный визит

27.07 / Эксперты назвали самую простую и полезную кашу на завтрак

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика