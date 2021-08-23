Александр Невский в Орде

Популярно мнение, что Невский предпочёл Орду тевтонцам, так как ордынцы не трогали веру подчинённых народов. Это спорное утверждение.

У Александра Ярославича просто не было выбора. Силы и полномочия новгородского князя были ограничены, и «объединить Русь против монголов» Александру просто никто бы не дал. Не нужно забывать, что в те годы Русь — феодальная страна с множеством мелких князьков, тут уместно английское «warlords». Собственно, таковым и был Невский для Новгорода, где его княжеская власть была сильно ограничена. Тевтонцы в современности приобретают окрас «тлетворного Запада» из советской пропаганды, а на деле они те же головорезы, сражавшиеся за землю. Перед Александром была задача уберечь свой город (пока он был тамошним князем), а лучше ещё и для себя что-то напрямую выбить. А конкретно — Владимирский престол.

Александру как старшему сыну полагался Киев, центр Руси. Однако после татарского набега Киев не представлял уже из себя никакой ценности. А Владимир, полагавшийся второму сыну, представлял. Александр Ярославич поехал в Орду и «жаловася [Батыю] Александр на брата своего великого князя Андрея, яко сольстив хана, взя великое княжение под ним, яко старейшим, и грады отческие ему поймал, и выходы и тамги хану платит не сполна». Это сработало, и вместе с карательным отрядом Неврюя Александр сжёг тогдашнюю столицу Владимир и согнал брата с великокняжеского престола. Тот в итоге бежал в Швецию. Тут и начинается настоящее великое княжение Александра — в 1253 году.

Так, но это Великое княжение, а что же стало с Новгородом? Оттуда Александр ушёл в 1252 году, оставив княжить сына Василия. 5 лет все идет своим чередом, но вдруг татары решают «закрутить гайки», они жаждут новой дани и потому затевают перепись населения. Непокорный Новгород не соглашается быть «учтённым», ведь формально татары так и не захватили его. Ни народ, ни вельможи, ни князь Василий не собираются подчиняться татарам… И тут Невский делает ход конём: он заключает сына в кандалы, отрезает и отсекает носы, уши, руки, глаза вельможам… С тех пор Новгород стал платить дань Золотой Орде.

В сравнении с Александром Невским хочется упомянуть о Данииле Галицком. Его правление — время наивысшего рассвета Галицко-Волынского княжества. Чтобы сохранить свою власть, ему, как и прочим русским князьям, пришлось поехать в Орду. Однако это была последняя поездка туда Галицко-Волынских князей. После Даниил заключил союз с папой римским, принял католичество сам, но без окатоличевания земель. Но на самом деле помощь от Рима была незначительна: моральная поддержка, да и только. Но, несмотря на это, ему удалось добиться того, что иго на юго-западных землях не было таким суровым, как на северо-восточных, а местные князья, или короли всея Руси, «Rex Russiae», передавали власть без визитов в Сарай. Но это были другие территории и другая политическая обстановка.