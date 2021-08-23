“Откуда такие ляжки?”, “Я бы зажег с вами”. 65-летняя Лариса Долина показала свою фигуру в бикини

“Насладилась морем и солнцем вполне, на сегодня достаточно… Вроде, в море не заходят в одежде”, – написала певица, добавив в конце предложения хохочущий смайлик и хештег #ауменявсехорошо.

Пост Долиной лайкнули почти 11 тыс. подписчиков и оставили около 400 комментариев. Многие пользователи откровенно восхищались формами 65-летней певицы, но были и те, кто не понимал, зачем выставлять такие снимки напоказ.

“Во дает”, – написала anna_anna_anni.

“Ларка откуда такие ляжки?” – поинтересовалась gallag57.

“Я бы зажег с вами”, – признался sergey_dyg.

“Ну сейчас хоть трусы нормальные”, – оставила комментарий mersi.l.2963.

“Хотя ранее и писали, что в купальнике вам лучше не фоткаться, я не согласна. Здесь вы, Лариса, шикарно выглядите, и купальник классный. Как много значит фасон”, – отметила svetlstrela.

View this post on Instagram

A post shared by Лариса Долина (@larisa.dolina.official)

Контекст:

Лариса Долина родилась 10 сентября 1955 года в Баку. В 1998-м она получила звание народной артистки РФ. С 2003 года она член партии “Единая Россия”. В дискографии певицы 28 студийных альбомов.

—