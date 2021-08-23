Оккупанты пять раз нарушили режим тишины на Донбассе – штаб ООС

Возле Луганского оккупанты обстреливали позиции украинских военных из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Неподалеку от Марьинки российские наемники вели огонь из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов, в районе поселка Пески украинские позиции обстреливали из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/165287889014213/

В результате одного из обстрелов погиб украинский военный.

Возле поселка Пивденное вооруженные формирования России дистанционно заминировали территорию минами ПОМ-2. В Луганской области оккупанты запустили беспилотник типа “Орлан-10” с пересечением линии разграничения.

На обстрелы российско-оккупационных войск украинские военные открывали огонь в ответ.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным ООН, с 14 апреля 2014-го по 30 июня 2021 года в результате конфликта на Донбассе погибло 3901 гражданское лицо, около 4200 украинских военных и примерно 5800 боевиков.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля.

—