Скандалы: Генпрокуратура пришла за деньгами Альфа-банка и экс-министра

Суд решит, имели ли средства Михаила Абызова в банке Михаила Фридмана коррупционное происхождение

В Гагаринском райсуде Москвы началось рассмотрение иска Генпрокуратуры о взыскании более $126 млн с экс-министра по делам «Открытого правительства» Михаила Абызова и Альфа-банка, в котором бывший чиновник разместил свои средства. Надзорный орган считает, что все эти деньги имели коррупционное происхождение. Ответчики настаивают на неправомерности заявленных требований.

Судебное заседание началось с небольшой пикировки по поводу скоропалительности рассмотрения этого иска. В частности, ответчики возмущались, что им фактически не дали времени на подготовку и ознакомление с документами. Один из них заявил, что в ходе состоявшейся накануне беседы судья якобы сказала, что дело нужно рассмотреть в течение двух месяцев.

В ходе заседания пояснения по заявленному иску дали две стороны — Генпрокуратура и представители Альфа-банка. Сам господин Абызов, которого вместе с предполагаемыми сообщниками СКР обвиняет в организации преступного сообщества, хищениях и отмывании средств, а также в незаконном участии в предпринимательской деятельности (ст. 210, 159, 174 и 289 УК РФ), участвовал в заседании в режиме видео-конференц-связи из СИЗО «Лефортово».

Представитель надзорного ведомства подтвердил изложенные в иске требования о взыскании с Альфа-банка 104,5 млн и еще $22 млн с Михаила Абызова «как имущества, полученного в результате отмывания коррупционного дохода».

Как следует из представленных в суд материалов, Михаил Абызов, перейдя в 2012 году на госслужбу, скрыл от контролирующих органов свое владение ОАО «Сибирская энергетическая компания», а также компаниями Vantroso Trading Ltd, Lisento Investments Ltd, Besta Holdings Limited, Kullen Holdings Limited, Alinor Investments Limited, зарегистрированными на Кипре. Несмотря на запреты, активами господин Абызов «тайно» управлял до 2018 года. Часть своих активов господин Абызов продал, разместив вырученные за них 32,5 млрд руб. в Совкомбанке (в прошлом году Гагаринский райсуд признал эти средства коррупционным доходом). Оставшиеся $115 млн Михаил Абызов инвестировал под проценты в проект блокчейн-платформы TON мессенджера Telegram братьев Павла и Николая Дуровых. Однако Комиссия по ценным бумагам и биржам США в 2019 году через суд запретила выпуск криптовалюты и передачу ее инвесторам. В итоге деньги вернулись в Россию, и, как говорится в иске, господин Абызов «для сокрытия данного имущества от взыскания» по договоренности с Telegram и АО «Альфа-банк» «в целях погашения своих и связанных с ним компаний обязательств перечислил» средства «на открытые в этом банке счета транзитных иностранных компаний». По всей видимости, речь шла о погашении долгов принадлежавшей господину Абызову компании Е4 перед Альфа-банком, оцениваемых, по разным данным, примерно в 10 млрд руб.

В свою очередь Альфа-банк, говорится в иске, обслуживая и контролируя эти счета, провел операции с «нелегальными средствами» господина Абызова, обратив в свою собственность $104,5 млн. Генпрокуратура уверена, что эти деньги в силу коррупционного происхождения не могли быть легальным объектом гражданского оборота и служить законным средством платежа. Кроме того, надзорное ведомство установило, что оставшиеся $22 млн Михаил Абызов направил на счета подконтрольных ему лиц.

Когда суд предоставил слово Михаилу Абызову, тот потребовал прекратить производство по делу. По его словам, надзорный орган намерен повторно взыскать с него те же суммы, которые уже взысканы с него ранее Гагаринским райсудом.

Что же касается $22 млн, то в материалах искового требования нет подтверждения, что эти деньги получены мною»,— добавил господин Абызов.

По словам адвоката господина Абызова Юлия Тая, на все дальнейшие попытки ответчиков добиться от представителя Генпрокуратуры доказательств коррупционного происхождения денег они получали ответы типа «нам так кажется» или «нет оснований сомневаться». Не получил защитник ответа и на вопрос о том, как связаны между собой Михаил Абызов и Альфа-банк. «Представленные истцом материалы ровным счетом ничего не подтверждают»,— заключил господин Тай.

В дальнейшем прокурор Сергей Бочкарев попытался выяснить, как Альфа-банк проверял легитимность и законность происхождения поступивших в кредитное учреждение средств, якобы полученных коррупционным путем. Ответ был лаконичным: необходимости в этом фактически не было, поскольку деньги в Альфа-банк поступили из госбанка ВТБ. А это, по словам ответчика, предполагает, что ВТБ удостоверился в законности их происхождения.

В пресс-службе Альфа-банка заявили “Ъ”, что исковые требования к ним предъявлены необоснованно.

«С учетом сложности дела, огромного количества доказательств и ограниченности во времени Альфа-банк был лишен процессуальной возможности подготовить полноценный отзыв на исковое заявление. В связи с этим банк представил в судебном заседании краткие возражения»,— добавили в пресс-службе. Следующее заседание запланировано на 7 сентября.

Олег Рубникович