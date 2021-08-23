 

Лавров оценил уровень конфронтации между Россией и США

23.08.2021, 7:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыНапряженность в отношениях Москвы и Вашингтона далека от того, какой она была в период Карибского кризиса, когда СССР и США были на грани ядерной войны, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью венгерскому изданию «Мадьяр немзет».

«Не думаю, что исторические параллели такого рода уместны. Военно-политическая обстановка в мире сегодня имеет и сходства с периодом холодной войны, и большие, принципиальные отличия. Так или иначе, от низшей точки советско-американской конфронтации в виде Карибского кризиса 1962 года, когда мы оказались буквально на грани ядерной войны, мы сейчас далеки», – приводит слова Лаврова ТАСС.

Тем не менее, как отметил министр, нельзя игнорировать противоречия между основными мировыми игроками, «которые, к сожалению, продолжают углубляться». «Одной из причин стал курс Вашингтона на сдерживание развития РФ и Китая. Часть этой политики – односторонний демонтаж системы договоренностей в области контроля над вооружениями, наращивание силовых возможностей США на европейском и тихоокеанском театре военных действий», – отметил министр.

Ранее РФ обвинила США в нарушении международного права и принципа свободного рынка.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

31.07 / В мире: Елизавета II дала отпор Грете Тунберг

11.10 / Акция протеста в Минске: задержаны десятки демонстрантов

21.03 / В МВД считают, что к провокациям возле Офиса президента Украины причастен Порошенко

13.01 / Американские СМИ заявили, что республиканцы не проголосуют за импичмент из-за угроз Трампа

14.07 / Матыцин раскрыл требования к новому тренеру сборной РФ по футболу

09.07 / Глава Госпотребслужбы признала “неадеватным” штраф в 326 млн грн “Новій пошті”

17.11 / Саркофаги и позолоченные статуи. В Египте обнаружили древнее захоронение

11.07 / В Москве за сутки умерли 27 пациентов с коронавирусом

17.08 / Аэропорт Кабула возобновил прием и отправку рейсов

06.08 / “Да, Тарзан пригрелся”, “Повезло с тещей, да и с женой тоже”. Мать Наташи Королевой похвасталась, чем кормит гостей в Майами

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика