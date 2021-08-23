Лавров оценил уровень конфронтации между Россией и США

Напряженность в отношениях Москвы и Вашингтона далека от того, какой она была в период Карибского кризиса, когда СССР и США были на грани ядерной войны, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью венгерскому изданию «Мадьяр немзет».

«Не думаю, что исторические параллели такого рода уместны. Военно-политическая обстановка в мире сегодня имеет и сходства с периодом холодной войны, и большие, принципиальные отличия. Так или иначе, от низшей точки советско-американской конфронтации в виде Карибского кризиса 1962 года, когда мы оказались буквально на грани ядерной войны, мы сейчас далеки», – приводит слова Лаврова ТАСС.

Тем не менее, как отметил министр, нельзя игнорировать противоречия между основными мировыми игроками, «которые, к сожалению, продолжают углубляться». «Одной из причин стал курс Вашингтона на сдерживание развития РФ и Китая. Часть этой политики – односторонний демонтаж системы договоренностей в области контроля над вооружениями, наращивание силовых возможностей США на европейском и тихоокеанском театре военных действий», – отметил министр.

Ранее РФ обвинила США в нарушении международного права и принципа свободного рынка.