Мнение: О говорящих сюрпризах «патриотического» автопрома

Конечно, называть российский автопром «отечественным» уже достаточно сложно. Умерла, так умерла. ©

В отличие от #СССР, сейчас в любой продукции как бы наших автозаводов более чем щедро используются импортные комплектующие, почти всё производство идёт на зарубежном оборудовании, а ещё и над дизайном, конструктивом, технологиями работают известные западные бюро. Впрочем, такой интернационализм – самое обычное дело в XXI веке, и не надо переживать насчёт химеры импортозамещения.

Но чего у отечественного автопрома не отнять, так это мозолистых рук российских рабочих.

Что выходит из этого симбиоза иностранных технологий и русской смекалки?

Как раз 16 лет назад, в августе 2005 года в России началось производство УАЗ «Патриот» – отечественного внедорожника, путь к которому занял почти четверть века. Ещё в начале 1980-х, глядя на быстрый и ошеломительный успех «Нивы» в Ульяновске задумались, как превратить колхозный УАЗ 469 в авто для горожан, курсирующее по маршруту город-дача. По пути к потребителю новинка становилась всё менее отечественной, обрастая импортными комплектующими. Параллельно совершенствовалась и сама модель, которая к 2019 году обрела – ура! – прорывную новинку: АКПП от концерна General Motors.

Но удалось ли на многолетней дороге проб и ошибок довести «Патриоты» до ума?

Пишет на ФБ один давний знакомый, если не Бог в автомобилях, то его заместитель по авточасти точно.

«Мой приятель купил новый УАЗ «Патриот». В Африку ездить. Типа дёшево говорит. И проходимо. Говорит. Ну не знаю, как там дёшево, а то, что ему надо полпатриота поменять, чтобы он хотя бы не сразу ломался, это точно.

Но это всё ладно. Джеки Чан, который горит на машине с пробегом 40 километров (он сюда на прицепе новым ехал), ладно. То, что прямо он ехать не будет, потому что мост передний, чулок моста, сварен в понедельник и мой развальный стенд аж глаза на лоб выпучил (если бы у него были глаза и лоб), это тоже ладно. Задний сальник текущий на новой машине так, что у неё сцепа буксует это тоже ладно. И даже отваливающаяся пластами краска от рамы, а под ней ржавый металл ладно.

Это всё допустим человеческий фактор. Ну там, мост варили в понедельник, понедельник день тяжёлый и бодун. Сальник забить в заднюю крышку не получилось, потому что сборщица забеременела и расстроилась. Джеки Чан вообще китаец. А где рама хранилась протекала крыша.

Но вот скажите мне, как в трапеции дворников на новой машине возник такого размера люфт, что правая щётка догнала левую и погнула поводок? Вот как? Там все стоит, что положено. Я разобрал и проверил. Просто вот так оно конструктивно. Я первый кто в этом «Патриоте» щётки включил. Ничего плохого не хотел, просто проверить. И водичкой полил из шланга, чтобы стекло не царапать. А оно вот так…

И, сука, почему новая свеча в машине не работает? Нет, не компрессия отсутствует, она есть. Хотя и скачет на новой машине на две атмосферы от цилиндра к цилиндру, видать та сборщица, которая замки конец должна разводить, тоже беременная. И не форсунка льёт. Просто не работает свеча. Новая. Не работает.

И почему масла в раздатке на поллитра меньше минимального? Его вручную наливают? Автомат вороватый оказался? Тоже беременный? Или она течёт даже на месте? Ну тогда где подтёки?

Я всегда считал, что усилитель руля чтобы легче было рулить. А гудок, чтобы гудеть. Видимо ошибался. На «Патриоте» усилитель руля не усиливает руль, зато гудит. Гудок тоже не усиливает руль, но тоже гудит. И что из них громче непонятно. То есть, гудит оно стерео. А вот с усилить руль увы.

Кондиционер. Он есть. Ну глобально. Вот холоду нет. Потому что газу там нет. А где газ… Видимо в «Северном потоке – 2». Или в Южном. Или в Голубом.

Зато есть китайские светодиоды. На обеих фарах. Горит правда только одна. Потому что на второй разъём, пока «Патриот» на телеге из России ехал, отвалился.

Ну и вишенка на торте. Кто-нибудь знает, как могут сайлент-блоки на тяге «Панара» быть испорчены на новой машине? Это, мать их перемать, две железные втулки и промеж них резинка. Это не айфон, не гиперзвуковой «Посейдон» из путинского мультика, даже не беспокойный модуль «Наука». Это всего две железные втулки и между ними резинка. Почему она рваная на новой машине с пробегом 40 километров? Сорок! От магазина в Подольске человек до Тверской доехал и там на телегу погрузился. Ка-а-а-ак!!!».

И это ещё покупателю повезло. Люди, которые немного в теме, говорят, что на «Патриоте» можно ездить только при одном условии. Если разобрать его весь, заменить половину деталей импортными аналогами, что-то подогнать, что-то подточить, а потом аккуратно собрать заново. Тогда есть надежда…

Но при этом «патриотический» внедорожник стоит почти как настоящий – порядка 1,5 млн руб.

В общем, можно заказать на Западе приличный дизайн и конструкцию, технологические карты сборки и недостающие комплектующие. Но вот русские руки… Откуда они только растут?

И вот это всё – квинтэссенция уцелевшей и выжившей российской промышленности, где конструкторская безграмотность и менеджерская безответственность идут рука об руку с рабочей безалаберностью. Причём последняя 100% непобедима.

При таких раскладах хоть кто-то ещё верит, что #Россия способна на инновационный прорыв в XXI веке?

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