 

Гривна незначительно подорожала к рублю и евро

23.08.2021, 7:08, Новости дня
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Курс гривны к доллару остался на уровне, который был установлен 20 августа – 26,65 грн/$.

К евро гривна подорожала на одну копейку – с 31,17 грн/€ до 31,16 грн/€.

Курс гривны к российскому рублю вырос с 3,60 грн/10 руб. до 3,59 грн/10 руб.

Контекст:

Согласно июльскому прогнозу украинского финансиста Тараса Козака, в ближайшие месяцы курс доллара будет колебаться в диапазоне 26,5–27,5 грн/$, ближе к нижнему краю.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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