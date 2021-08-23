В мире от COVID-19 умерло более 4,4 млн человек

Умерло от коронавируса более 4,4 млн человек, из них за последние 28 дней – 268,3 тыс.

Странами с наибольшим распространением заболевания являются:

США (37,7 млн заболевших, 629 тыс. умерших);

Индия (более 32,4 млн заболевших, 434 тыс. умерших);

Бразилия (20,6 млн заболевших, 575 тыс. умерших);

Россия (6,7 млн заболевших, 173 тыс. умерших);

Франция (6,7 млн заболевших, 113,4 тыс. умерших).

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

ВОЗ предупреждала, что штамм коронавируса SARS-CoV-2 “Дельта” становится доминирующим в мире из-за высокой способности передаваться от человека к человеку. По данным организации, “Дельта”-штамм зафиксировали уже в 148 странах.

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