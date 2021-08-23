 

В мире от COVID-19 умерло более 4,4 млн человек

23.08.2021, 7:08, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Умерло от коронавируса более 4,4 млн человек, из них за последние 28 дней – 268,3 тыс.

Странами с наибольшим распространением заболевания являются:

США (37,7 млн заболевших, 629 тыс. умерших);
Индия (более 32,4 млн заболевших, 434 тыс. умерших);
Бразилия (20,6 млн заболевших, 575 тыс. умерших);
Россия (6,7 млн заболевших, 173 тыс. умерших);
Франция (6,7 млн заболевших, 113,4 тыс. умерших).
Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

ВОЗ предупреждала, что штамм коронавируса SARS-CoV-2 “Дельта” становится доминирующим в мире из-за высокой способности передаваться от человека к человеку. По данным организации, “Дельта”-штамм зафиксировали уже в 148 странах.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

17.07 / Путин обсудил с Совбезом конфликт Армении и Азербайджана

01.10 / Нафтогаз заявил о рекордных запасах в ПХГ Украины

22.07 / В Сеть утекли новые данные сторонников «Умного голосования»

26.08 / Помпео похвалил Трампа за выход из ДРСМД и убийство Сулеймани

22.09 / ДТП с автобусом произошло под Хабаровском, много пострадавших

13.07 / NBC – «исключительная» Америка исключительно плохо справляется с COVID-19

22.01 / Производители предложили продавать картофель «экономкласса»

18.05 / МИД Украины планирует заключить с рядом стран соглашения о взаимном признании сертификатов вакцинации против COVID-19 – Кулеба

03.08 / Адвокат Ефремова попросил перенести заседание суда

04.09 / Fox News – «монументальный скандал» — нанятые мэрией Вашингтона эксперты порекомендовали переименовать или убрать из столицы США многие памятники

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика