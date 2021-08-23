Алкоголь притупляет у мужчин способность распознавать эмоции



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О том, что алкоголь может ослабить способность распознавать чужие эмоции через мимику, было известно и ранее, однако этот вопрос изучался в основном в лабораторных исследованиях, которые давали довольно неоднозначные результаты. В частности, было непонятно, какую роль в этом играет пол «употребившего». В новой научной работе впервые исследован механизм воздействия спиртного на эту часть восприятия в реальных условиях с участием мужчин и женщин с разным уровнем алкогольной интоксикации.

Авторы исследования отыскали 114 добровольцев в барах и ресторанах в небольшом городке на юге США, из них 60% — мужчины. Участникам предложили ответить на вопросы о том, как часто и в каких количествах они употребляют алкоголь. Затем с помощью планшетного компьютера они рассматривали фотографии лиц, выражавшие одну из пяти эмоций — гнев, радость, грусть, отвращение или нейтральное настроение. Концентрация выпитого добровольцами спиртного измерялась с помощью алкотестера.

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После того, как ученые проанализировали полученные данные, оказалось, что повышенный уровень алкоголя в крови был связан со снижением способности распознавания эмоций у мужчин, в то время как у женщин эта функция ослабевала незначительно. Примечательно, что мужчины «под мухой» достаточно точно определяли выражение радости, а вот отрицательные эмоции, в том числе грусть или отвращение — нет.

По мнению авторов исследования, эти результаты наглядно подтверждают предыдущие выводы о том, что алкоголь не позволяет адекватно идентифицировать социальные сигналы. Это может способствовать агрессию и насилию, в первую очередь со стороны мужчин. Вероятно, женщин это касается меньше, поэтому способность распознавать эмоции на лицах других людей защищает их от опасного поведения в состоянии опьянения. По мнению ученых, в будущих исследованиях следует больше уделить внимания личностным психологическим характеристикам, которые усиливают «алкогольную близорукость».