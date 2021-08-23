 

Стоимость биткоина превысила 50 тыс. долларов

23.08.2021, 6:46, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыБиткоин в ходе торговой сессии в понедельник рос на 2,27%, достигая отметки в 50 тыс. долларов, свидетельствуют данные портала Coindesk на 05.50 мск.

Последний раз цена криптовалюты находилась выше отметки 50 тыс. долларов 15 мая 2021 года, передает ТАСС.

Напомним, 26 июля стоимость биткоина превысила 40 тыс. долларов, а 8 августа перешагнула за 44 тыс. долларов. При этом 20 июля стоимость биткоина в ходе торговой сессии опускалась ниже уровня в 30 тыс. долларов. Двумя месяцами ранее стоимость биткоина выросла на 20 % после обвала на бирже, почти достигнув отметки 42 тыс. долларов.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

10.08 / Среди нынешних владельцев iPhone 44% планируют купить новый аппарат 13-й линейки

10.10 / В РФ утвердили концепцию приграничного сотрудничества

19.04 / В Кыргызстане от COVID-19 лечат отваром по рецепту президента. Пост об этом Facebook удалил

04.07 / В Xiaomi создали универсальный зонт оригинальной конструкции

12.04 / Названы условия допуска представителей СМИ на послание Путина

02.07 / Трамп: «Мы справляемся с кризисом»

01.08 / На переговорах о доступе МАГАТЭ к ядерным объектам в ОРДЛО есть прогресс – Арестович

21.03 / В РФ решили изменить правила купли-продажи автомобиля с пробегом

09.08 / Лавров: Запад готовит почву для дискредитации результатов выборов в Госдуму

07.11 / Порошенко сообщил, что его теща с тяжелой формой COVID-19 находится в больнице

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика