Стоимость биткоина превысила 50 тыс. долларов

Биткоин в ходе торговой сессии в понедельник рос на 2,27%, достигая отметки в 50 тыс. долларов, свидетельствуют данные портала Coindesk на 05.50 мск.

Последний раз цена криптовалюты находилась выше отметки 50 тыс. долларов 15 мая 2021 года, передает ТАСС.

Напомним, 26 июля стоимость биткоина превысила 40 тыс. долларов, а 8 августа перешагнула за 44 тыс. долларов. При этом 20 июля стоимость биткоина в ходе торговой сессии опускалась ниже уровня в 30 тыс. долларов. Двумя месяцами ранее стоимость биткоина выросла на 20 % после обвала на бирже, почти достигнув отметки 42 тыс. долларов.