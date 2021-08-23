В МИД оценили опасность отключения РФ от SWIFT

Опасность отключения РФ от международной платежной системы SWIFT пока не просматривается, от этого шага все только проиграют, сообщил директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский.

«Я думаю, что эта работа будет продолжаться еще очень долго, и нет такой цели закончить ее как можно быстрее. Это постоянная регулярная работа в рамках политики по укреплению нашей финансовой самостоятельности, независимости платежей. Эта работа ведется уже достаточно давно», – сообщил дипломат в интервью РИА «Новости».

Отвечая на вопрос о том, есть ли уже приблизительная дата завершения работы, он ответил отрицательно. «Нет. И ориентира даже целевого нет. Мы работаем с партнерами. С кем-то процесс более продвинутый, с кем-то только начались переговоры. Поэтому мы будем планомерно продолжать это делать. Эта работа постоянная, не стоит ожидать, что через год или через два она закончится», – отметил Биричевский.

Дипломат также подчеркнул, что угрозы отключения РФ от системы пока нет.

«Опасность отключения нас от SWIFT пока не просматривается. Я думаю, что гипотетическое отключение – мера не рыночная, а сугубо политическая. Пока никто к ней не готов, от этого все только проиграют», – отметил дипломат.

В конце мая в российском внешнеполитическом ведомстве допустили вовлечение международной платежной системы SWIFT в «санкционную спираль». Однако позже в МИД заметили, что возможное отключение РФ от системы SWIFT не станет катастрофой.

Руководство SWIFT заверило ЦБ в отсутствии рисков отключения РФ от платежной системы. При этом госсекретарь США Энтони Блинкен ушел от ответа на вопрос о возможности такого шага. В МИД подчеркнули, что отключение РФ от SWIFT грозит материальными убытками и имиджевыми потерями для самой платежной системы.

Напомним, 28 апреля Европарламент призвал отключить Россию от SWIFT. При этом глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не может отключить Россию от платежной системы SWIFT, поскольку это частная организация. В тот же день глава МИД Сергей Лавров напомнил о наличии в РФ базы для аналога SWIFT.

В Министерстве иностранных дел выразили мнение, что Запад вряд ли решится отключить Россию от SWIFT, подчеркнув, что Москва не оставит такой шаг без ответа. В Совфеде предупредили, что при отключении РФ от SWIFT ЕС придется платить за нефть наличными в чемоданах. Предприниматель Олег Дерипаска призвал как можно быстрее ввести в оборот цифровой рубль для обеспечения экспортно-импортных расчетов.

В апреле глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал ЕС «отключить Россию от SWIFT» в случае эскалации ситуации на востоке Украины. Глава ведущей фракции Европарламента – Европейской народной партии – Манфред Вебер предложил отключить Россию от SWIFT в качестве «ответа» на «усиление военного присутствия» у границы с Украиной.

В МИДе уже обозначили план действий на случай отключения РФ от SWIFT. В Кремле подчеркнули, что РФ принимает во внимание все возможные угрозы со стороны Запада. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем обернется отключение РФ от SWIFT.