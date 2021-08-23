 

Спецпредставитель США призвал КНДР возобновить диалог

23.08.2021, 6:44, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВашингтон готов к переговорам с Пхеньяном в любое время и в любом месте, сообщил спецпредставитель США по КНДР Сон Ким по итогам консультаций в Сеуле со специальным представителем Республики Корея по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Но Гю Доком, сообщил телеканал YTN.

«Я готов к встрече с северокорейскими партнерами в любом месте, в любое время», – приводит слова спецпредставителя США по КНДР ТАСС.

Сон Ким заверил, что США не имеет «враждебных намерений» в отношении КНДР. «Идущие сейчас южнокорейско-американские военные учения имеют давнюю историю, они являются рутинными и носят исключительно оборонный характер», – подчеркнул дипломат.

Военные США и Республики Корея 16 августа начали девятидневные командно-штабные учения, которые проходят в формате компьютерного моделирования и не предусматривают полевой фазы. Из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации число их участников сокращено до минимума. КНДР ранее осудила проведение этих учений, назвав их репетицией военного вторжения на север Корейского полуострова.

Сон Ким также заявил, что в ходе консультаций с Но Гю Доком была затронута тема оказания Пхеньяну гуманитарной помощи. «Мы обсудили возможную гуманитарную поддержку КНДР, подтвердив готовность США содействовать развитию межкорейского диалога и сближения», – подчеркнул он.

Ожидается, что Сон Ким позднее встретится с прибывшим в Сеул в субботу заместителем министра иностранных дел РФ Игорем Моргуловым. Как сообщается, американский спецпредставитель призовет Москву оказать содействие для возобновления диалога с Пхеньяном, а также затронет тему антисеверокорейских санкций.

Ранее в августе в КНДР назвали условия достижения мира на полуострове.



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