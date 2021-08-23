 

Рубль на открытии торгов укрепился к доллару и евро

23.08.2021, 6:44, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыКурс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 16,75 копейки, курс евро снизился на 3,5 копейки.

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 16,75 копейки и составил 74,092 рубля. Курс евро снизился на 3,5 копейки, до 86,87 рубля, передает ТАСС.

В прошлую пятницу рубль на открытии торгов не изменился к доллару и подешевел к евро.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

20.03 / Шведские компании выразили готовность производить «Спутник V»

16.10 / «Лагеря выживания» решили открыть в США в день выборов

17.08 / Российские силовики утром пришли с обысками к крымским татарам, пятерых задержали

21.10 / “Утро начинаю флиртом”. Шнуров в годовщину свадьбы рассказал о семейной жизни

27.04 / США упрекнули Индию в ограничении свободы слова

10.08 / НАТО обеспокоен выборами в Беларуси и насилием против демонстрантов

15.07 / Эксперт: Проект «Город для жизни» изменит «островную психологию» жителей Камчатки

05.06 / Guardian – для перевозки мусора и туристов — в Амстердаме разрабатывают самоходые роболодки

22.11 / В Ровно на выборах мэра пытались подкупить избирателей – полиция

12.08 / Минфин Украины разместил облигации на 10 млрд грн

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика