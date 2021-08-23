Рубль на открытии торгов укрепился к доллару и евро

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 16,75 копейки, курс евро снизился на 3,5 копейки.

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 16,75 копейки и составил 74,092 рубля. Курс евро снизился на 3,5 копейки, до 86,87 рубля, передает ТАСС.

В прошлую пятницу рубль на открытии торгов не изменился к доллару и подешевел к евро.