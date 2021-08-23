Мнение: О жизненной необходимости «валить»

Ситуация развивается так, что всё больше людей в России – образованных, неглупых, состоятельных – оказываются перед непростым выбором. А разговоры в их кругу рано или поздно выходят на обсуждение лишь одной темы.

– А вот А. свалил, несмотря на возраст.

– Да? И Б., похоже, валить готовится: свернул всю активность, уходит в кэш, хлопочет…

– Вот В. умно поступил: сначала сына за рубеж отправил, якобы учиться. Что ж, тот выучился, нашёл там работу, теперь и В. к нему переезжает.

– И вот у меня знакомые точно так же – дочку в западный универ отправляют…

Вопрос ребром: так пора или ещё нет?

Известный либерал, финансист, колумнист Андрей Мовчан в прошлом году удачно свалил в Лондон. Как раз перед пандемией, ага. Хотя ему, в принципе, ничего не угрожало и тут.

Теперь он поделился, как пришёл к такому судьбоносному выбору. Вот основное.

«Совсем личное: почему я уехал, помимо эстетических разногласий с властью?.

Увы, теперь в России можно:

– травить «Новичком» оппонентов и убивать их из перед Кремлем;

– сажать бизнесменов чтобы отобрать бизнес;

– осуждать по ложным обвинениям для выполнения плана органами;

– обрекать на смерть больных сирот чтобы насолить «Западу» в ответ на их недовольство убийством юриста, раскрывшего схему преступного похищения денег силовиками;

– фальсифицировать выборы или просто не допускать до них кого угодно, цинично заявляя что «документы не так оформлены»;

– запрещать мирные митинги, избивать и сажать участников;

– врать в статистике так, что уже непонятно, где искать реальность;

– наклеивать статус «иноагента» на всех, кто не согласен получать разнарядки, и требовать от них, как от евреев в 1930-е в Германии, носить эту наклейку;

– использовать учёных с мировым именем только как обвиняемых в «государственной измене», а реальные научные разработки радостно заменять мультфильмами.

Можно, можно, можно.

Но, в сущности, какая моя печаль? Это же не я – оппозиционер, сирота, владелец активов, лесбиянка, участник митинга, иноагент или физик, занятый гиперзвуком.

Мне вполне комфортно было в Москве и нельзя сказать, что у меня нет ностальгических воспоминаний сейчас. Я не врач, чтобы уезжать туда, где нормально можно работать в клинике. Не учёный, чтобы ехать туда, где современное оборудование, коллеги и возможность достойно получать. Не учитель, чтобы бежать от необходимости нести детям злобную и лживую пропаганду. Я не отношусь к меньшинствам, чтобы бояться местных шовинистов с покатыми лбами и широкой челюстью. Я не страдаю от нищеты и инвалидности, чтобы искать социального государства и инклюзивности. И мне всё равно, чей Крым, как всё равно, чья Рязань: я вообще считаю что важен не цвет флага, а как люди живут.

Так почему я уехал?

А потому что, если можно всё вышеописанное, значит можно вообще всё. Не бывает безнаказанности а-ля-карт, как не бывает коррупции в меру, мракобесия в рамках разумного или небольшой глупости. А если можно вообще всё, то мои риски ничем не меньше рисков физиков, оппозиционеров, бизнесменов или гомосексуалистов. Просто снаряды, которые летят куда Бог на душу положит, пока случайно ложатся в стороне. И шансов, что они там так и будут кучно ложиться, очень мало:

– оппозицию уже почти повывели;

– СМИ легко повывести за год-два;

– бизнесменов под посадку при таких темпах хватит лет на 5, не больше, потом останутся либо только неприкасаемые из центра, либо плотно крышуемые на местах;

– больных сирот всегда будет, но от них никакого гешефта, как впрочем и от физиков – только возня одна, да и их не останется через лет 10 такими темпами;

– террористов конечно можно всегда назначить, и проще их делать из молодых с горящими глазами, чем из старика-финансиста, но террорист – товар штучный, на всё увеличивающуюся армию силовиков сколько ни создавай, не хватит.

А потому нужны, ох нужны будут новые группы, классы, сословия – чтобы заработать, чтобы улучшить жилищные условия, чтобы оправдать новые штатные единицы, рост окладов и премии, чтобы поддержать у обитателей красной крепости чувство опасности, да просто чтобы позабавиться и поглумиться.

Так вот мой вопрос: разве я не прав? А если прав – почему столько людей этого не понимают?».

И собственно, мой вопрос тот же. Прав ли Андрей Мовчан? Действительно ли как раз сейчас – последний шанс свалить, чтобы избежать новой мясорубки, аналогичной приснопамятным 1930-м (даже если без расстрелов)? Или всё это – лишь иллюзия пагубного тренда, а свалившие, люди в основном возрастные, обрекают себя лишь на неустроенность в новом мире и тоску по старой Родине?

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