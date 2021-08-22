 

Опубликовано видео массовой драки футболистов на чемпионате Молдавии

22.08.2021, 4:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаВо время матча седьмого тура чемпионата Молдавии по футболу между игроками «Петрокуба» и «Зимбру» произошла массовая драка, сообщают СМИ.

После первого тайма игрок «Зимбру» Евгений Кочук ударил кулаком в голову Михаила Платику из «Петрокуба». Началась массовая драка. В результате Кочук был удален с поля, а Платика получил желтую карточку. Матч завершился победой «Петрокуба» со счетом 1:0.

Позднее Кочук пояснил, что конфликт начался «где-то на 40-й минуте». «Был простой инцидент. Вы знаете, как бывает в футболе: все друг друга провоцируют, много эмоций, иногда даже чересчур. Бывает, что и поспоришь, и пару слов скажешь», – приводит его слова Sport24.

Кочук сказал, что «может принять много слов в свой адрес», но то, что услышал на сей раз, счел «ненормальным». Как подчеркнул футболист, «когда слышишь такие слова, ты больше не можешь себя контролировать». Он понимает, что «ситуацию нужно было прояснить после матча или в раздевалке». «Но я думаю, что любой мужчина поймет: в тот момент сдержаться было нереально», – сказал он. По словам Кочука, оскорбивший его игрок уже связался с ним и извинился за свои слова.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

28.01 / В Полтавской области перевернулся рейсовый автобус

12.07 / 11 июля на Донбассе боевики нарушили перемирие восемь раз – штаб ООС

31.08 / Некоторые комментарии Фокина не отражают официальной позиции Украины – Ермак

04.08 / Александр Гордон развелся в четвертый раз

04.03 / В Германии решили открыть книжные лавки и цветочные магазины

09.08 / Закон об упрощении работы ФЛП сфальсифицировали, изъяв норму о книге учета – нардеп

21.07 / Бренд Dongfeng выпустил новый седан Aeolus Yixuan Max

15.11 / Миллиардер Бахматюк: “Накормим весь мир” может стать национальной идеей для Украины

27.07 / Илон Маск сравнил потребление кобальта в Tesla и Apple

21.01 / “Я буду президентом для всех американцев”. Полный текст инаугурационной речи Байдена в переводе на русский язык

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика