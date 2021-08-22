 

Патриарху Варфоломею пришлось входить в Раду через черный ход

22.08.2021, 4:40, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаКонстантинопольский патриарх Варфоломей не стал встречаться с прихожанами канонической Украинской православной церкви, сообщил глава Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент.

Он рассказал, что свыше 10 тыс. прихожан УПЦ пришли к Верховной раде, чтобы «встретиться с патриархом» и «высказать свою позицию в отношении его деструктивных действий». Однако патриарх Варфоломей «вместо того, чтобы выйти к верующим, прошел в Раду через черный ход», передает РИА «Новости».

Климент припомнил слова из Евангелия: «Добрый пастырь входит через врата, а наемник, который расхищает стадо, лазит через забор». По его словам, нынешняя ситуация «четко расставляет все акценты». Он отметил, что «миряне сформулировали тезисы, которые они пытались донести до патриарха», но «второй день Варфоломей от них прячется». «К кому он приехал – сложно понять, потому что любой священнослужитель приезжает к своей пастве», – сказали в УПЦ.

Напомним, патриарх Варфоломей прибыл в Киев. Он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также совместно с главой раскольнической Православной церкви Украины Епифанием (Думенко) провел службу в Михайловском соборе. При этом патриарх Константинопольский контакты с канонической Украинской православной церковью игнорирует. Огромное число верующих УПЦ выступили против его визита в Киев.



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