 

Мнение: Лубянка

22.08.2021, 4:24, Разное
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Сегодня на Лубянке задержали пикетчиков, которые вышли с плакатами против запрета телеканала "Дождь" и портала "Важные истории". То, что задержали – дело обычное, было бы удивительно, если бы наоборот. Но нюанс в том, что одиночные пикеты даже по нынешнему практически фашистскому законодательству не требуют ни разрешений, ни согласований. Про конституцию даже неловко вспоминать. Но задержали всё равно.

Контраст путинской России виден даже с Талибаном, который вроде бы до сих пор террористический. Талибы без особых проблем дали четырем женщинам выйти, развернуть плакаты и постоять. Без задержаний и всего такого.

Просто интересно – по каким признакам Талибан запрещенная организация, а кремлевская власть – нет? Если разница и есть, то в чью она пользу?

Источник: Эль Мюрид



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