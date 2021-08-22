Разработаны эффективные катализаторы для искусственного фотосинтеза

Кислород для атмосферы могут теперь вырабатывать не только зеленые растения. Со школьной скамьи всем нам известно, что такое фотосинтез. Но можно ли его запустить искусственным способом, примерно так же, как мы добываем электроэнергию из солнечного света?

Оказывается, что можно. До сих пор ученым удалось разработать несколько технологий искусственного разделения углекислого газа и получение из него кислорода. Но они были не так эффективны, как недавно созданная методика.

В данном случае, предлагается использовать в качестве катализатора трехмерные электроды из вольфрама и серебра. По словам разработчиков из Корейского института науки и техники, на выходе получается на 60% чистого кислорода больше, чем с применением ранее представленных методик.