 

Немецкие инженеры создали высокоэффективный аккумулятор

22.08.2021, 3:56, Новости дня
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Уникальный аккумулятор, обладающей чрезвычайно высокой эффективностью, представили в Институте Гельмгольца (Германия). Батарея отличается от аналогов самой большой плотностью хранения энергии.

Речь идет о возможности хранить в одном килограмме батареи до 560 Вт.ч энергии. Данный показатель примерно вдвое превосходит возможности самых эффективных аккумуляторов, выпускаемых сегодня ведущими индустриальными гигантами.

Кроме того, новая конструкция позволяет сохранить 88% первоначальной емкости даже после одной тысячи циклов зарядки. Иначе говоря, это будет еще и очень долговечная батарея. Напомним, что на сегодня главной проблемой существующих аккумуляторов является большой вес, необходимый для хранения нужного объема энергии.



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