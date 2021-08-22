Специалисты по гидродинамике подтвердили рекомендацию ВОЗ мыть руки не менее 20 секунд

В Американском институте физики специалисты по гидродинамике создали математическую модель, которая показывает, что мыть руки с мылом нужно на протяжении 20 секунд, если вы, конечно, хотите избавиться от большинства вредоносных бактерий на них.

Самое интересное, что ВОЗ дает ту же самую рекомендацию. Правда, медики уточняют, что процедура должна происходить под интенсивной струей воды при активном растирании.

Простое смачивание рук не дает никакого эффекта. Также весьма неэффективно просто намылить руки и смыть пену водой, отмечают специалисты. И в том, и в другом случае, вы не добьетесь желаемого результата. Большинство микробов, которые были на грязных руках, там и останутся.