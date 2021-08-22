Прокуратура начала проверку после отравления детей в Одинцово

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22.08.2021, 3:46, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаВ Московской области несколько детей в возрасте от 10 до 13 лет поступили в больницу с жалобами на плохое состояние, по факту отравления региональная прокуратура инициировала проверку.

«Прокуратура Московской области организовала проверку по факту отравления несовершеннолетних в городском округе Одинцово. Подростки проживали в парк-отеле «Ершово», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

По предварительной информации, в медучреждение поступили семеро малолетних от 10 до 13 лет с жалобами на плохое самочувствие.

Проведение проверки возложили на Одинцовскую городскую прокуратуру, в ходе проверки установят обстоятельства произошедшего и дадут правовую оценку действиям ответственных лиц.

Ранее в августе с поезда № 225 (Мурманск – Адлер) в Белореченске и Апшеронске на Кубани госпитализировали 20 детей с признаками кишечной инфекции. Позже число пострадавших выросло до 87 человек. По факту отравления детей возбудили уголовное дело. Работника вагона-ресторана, где перед отравлением питались дети, отстранили от работы. 



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