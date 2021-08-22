Киселев назвал «Крымскую платформу» Киева проектом британской разведки

Украина сейчас не является независимым государством, ее президент Владимир Зеленский – «случайная фигура во власти», а проекты Киева по Крыму – «бродячий цирк», сообщил гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.

Киселев подчеркнул, что Зеленский «никогда не готовил себя к карьере» главы государства, он «как бы увидел себя в кино и не вышел из роли». «Сейчас уже заигрался, потерял точки опоры внутри себя, внутри страны и имеет точки опоры только снаружи», – приводит слова Киселева РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 24».

По его мнению, «ни о какой незалежности» Украины «речи быть не может», это «уже звучит просто как анекдот», так как страна «находится под внешним управлением» – ей «переставляют ноги, настраивают ее на войну с Россией». Киселев считает, что Украина сейчас – «просто-напросто расходный материал для розжига войны», но ей от «конфликта с Россией становится только хуже и хуже». Украинское государство может «собраться» лишь в том случае, если «произойдет поворот в сторону России», ведь для Запада «Украина как страна, Украина как культура, как язык, как народ не представляет никакого интереса», кроме возможности «натравить» ее на Россию, сказал Киселев.

Он назвал проекты киевских властей по возвращению контроля над Крымом «бродячим цирком». «Они варят cвою поганку, чтобы навредить и создать какие-то иллюзии у малосведущих людей. Это некая имитация чего-то…Это все иллюзорно, это все на бумаге», – сообщил он, добавив, что за «Крымской платформой» Киева стоит британская разведка. Самой же Украине Крым нужен исключительно как яблоко раздора и политический инструмент, сообщил он.

При этом Киселев считает, что не следует «недооценивать этот альянс», к которому, «конечно же, присоединятся Соединенные штаты, присоединятся союзники по НАТО, наверное, еще кого-то наберут». Киселев подчеркнул, что «украинская элита не развивала Крым», как будто «не верила, что Крым останется в составе Украины».

«Строили здесь себе дачки, обносили себя забором на Южном берегу Крыма, сидели внутри думали кто я, надолго ли это и не верили своему счастью, а о людях не заботились совершенно», – сказал он.

Напомним, участники саммита 23 августа в Киеве обсудят вопрос «возвращения» контроля над полуостровом Украиной. По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, в саммите примут участие 44 страны и международных организаций. Глава МИД России Сергей Лавров назвал саммит шабашем, на котором «Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти».