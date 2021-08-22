Закон об отмене обязательного техосмотра для покупки ОСАГО вступил в силу
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С воскресенья вступил в силу закон, отменяющий обязательность проведения технического осмотра транспортного средства для получения полиса ОСАГО, сообщают информационные агентства.
В соответствии с новыми правилами водителю, чтобы получить полис, не требуется предоставлять диагностическую карту и подтверждать прохождение техосмотра, передает РИА «Новости».
Напомним, соответствующий закон российский президент Владимир Пути подписал 2 июля. При этом, как отметил ЦБ, «изменения в нормативные акты Банка России начнут действовать с 29 августа».
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