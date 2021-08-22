Японский стиль в интерьере выражается в цветах. Варианты для интересной обстановки с фото

Экзотичный, но в меру сдержанный, японский стиль Japandi в интерьере сегодня особенно популярен. Минимализм, стремление к гармонии с природой, познание себя через окружающий мир – вот основные принципы.

Выбирая подобный дизайн для интерьера, важно понимать философию мировосприятия японцев. Суета окружающего мира не столь важна, главное – порядок в мыслях и поступках.

Для достижения гармонии с собой не нужно изобилия предметов интерьера, ярких красок, дорогих вещей. Этот стиль особенно подходит спокойным натурам, для которых важен порядок и системность. И которые тонко чувствуют и ценят красоту окружающего мира.

Главное – простота

Основанный на простоте, комфорте и минимализме, стиль Japandi сочетает уютные элементы хюгге скандинавских интерьеров с японской философией ваби-саби. И сейчас это особенно актуально.

Пандемия усилила стресс и тревогу, отсюда желание создать пространство, которое поможет нам расслабиться, почувствовать себя в безопасности. Для многих из нас покой в доме после года хаоса и неопределенности – главная цель.

Цветовое решение

Самые популярные цвета в этом случае – это те, которые соответствуют безмятежной, нейтральной сущности дизайна Japandi.

Отдайте предпочтение натуральным материалам и приглушенным цветам: белому, серому, бежевому и теплым нейтральным оттенкам: молочному или кофе с молоком.

Нейтральные тона и натуральные материалы приносят чувство безопасности, помогают создать дома спокойную обстановку, расслабиться после напряженного дня в офисе.

Чтобы завершить образ, можно сочетать их с морилкой для пола (оттенок светлого дуба).

Порядок, а не хаос

Японская философия приветствует порядок, исключает хаос. Для красивого интерьера достаточно одного чистого цвета в сочетании с натуральной поверхностью дерева, камня, бамбука. Красоту и структуру дерева хорошо подчеркнет белый. Чтобы оживить спокойную цветовую гамму, выделить главную зону в помещении, используют красный цвет. В Японии это цвет силы и мужественности.

Сочетание белого и серого – классика Japandi. Они чистые и четкие, но в то же время гостеприимные и такие уютные. Мягкие кремовые оттенки и теплые нейтральные тона, создающие ощущение органичности, наиболее характерны для японского дизайна.

Если хотите более яркий оттенок для интерьера в японском стиле, попробуйте серо-зеленый. Это прекрасный вариант для ванной комнаты. В сочетании с растениями комната будет похожа на домашний спа-салон.

Еще один вариант – уютная смесь синего, серого и зеленого дарит помещению расслабляющую энергию.