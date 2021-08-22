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22.08.2021, 3:32, Разное
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Интересно об одной из моих любимых фантастических книг – цикле романов Айзека Азимова “Основание”

Источник: Colonel Cassad



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