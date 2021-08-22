 

Мнение: Масуд

22.08.2021, 3:30, Разное
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Халил Хаккани – один из лидеров политического бюро Талибана – объявил о том, что достигнуто соглашение с Ахмад-Шахом Масудом. Масуд, по словам Хаккани, присягнул Талибану. От самого Масуда-младшего пока заявлений не было, но здесь не та ситуация, чтобы выдавать желаемое за действительное. По ряду сообщений, Масуд выступит, когда будет окончательно решен вопрос о его предстваительстве в новом правительстве.

Хаккани заявил, что бывший президент Гани и бывший вице-президент Салех – единственные, с кем Талибан не будет ни о чем договариваться, и ждет от них только одного – безоговорочной сдачи.

Если договоренность с Масудом достигнута, это фактически будет означать отсутствие причин для гражданской войны в Афганистане. По сути, только Ахмад-Шах Масуд (младший) обладал возможностью оказывать сопротивление Талибану. Попытки создать аналог прежнего Северного альянса сегодня невозможны – Ахмад-Шах может рассчитывать лишь на помощь очень небольшого военного ресурса, которым обладает вице-президент Салех. Рассчитывать на внешнюю помощь в борьбе с Талибаном Масуд не может – талибы вдруг оказались нужны всем, хотя и по разным причинам. Поэтому логика Ахмад-Шаха в данном случае вполне прагматична: лучше войти в правительство и получить политическую позицию, чем сражаться с очевидной невозможностью положительного для себя исхода.

Источник: Эль Мюрид



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