 

Полиция задержала как минимум 12 человек

22.08.2021, 3:10, Разное
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…вышедших на одиночные пикеты к зданию ФСБ в поддержку «Дождя» и «Важных историй».

Люди выходят на одиночные пикеты к зданию ФСБ на Лубянской площади в Москве в поддержку телеканала «Дождь»* и издания «Важные истории»*, внесенных накануне в реестр СМИ-иноагентов. Как минимум 12 человек задержали, передает «ОВД-Инфо».

Кандидат в депутаты Госдумы Марина Литвинович

Фото: Фариза Дударова / «Новая газета»

Софья Гройсман*, экс-журналистка «Проекта»**

Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Задержанных отвезли в отдел полиции по Мещанскому району. Среди них — журналистка «Дождя» и невеста журналиста Ивана Сафронова, который находится более года в СИЗО по делу о госизмене, Ксения Миронова, а также экс-журналистка «Проекта»** Софья Гройсман*, создатель подкаста «Так вышло» Андрей Бабицкий и журналист «Ромба» Андрей Ковалев.

Ксения Миронова, журналистка «Дождя»

Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Главный редактор студии подкастов «Либо, либо» Андрей Борзенко

Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Задержали и журналистку «Таких дел» Ларису Жукову, которая стояла с плакатом «Сами вы иноагенты», а также журналиста RT Илью Васюнина, и журналистку The Bell Юлию Старостину, создательницу подкаста «Норм» и Дарью Черкудинову.

Кроме того, по данным «ОВД-Инфо», полиция задержала студентов журфака МГУ Татьяну Акиншину и Евгения Улановского, а также активистов Ивана Янкового и Илью Путевского, который не участвовал в акции. Последнего в результате отпустили без составления протокола.

Редактор соцсетей «Важных историй»* Юлия Красникова

Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Сотрудница «Дождя»* Анна Немзер

Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

«Новая газета» следит за происходящим в режиме «онлайн» в телеграме и твиттере.

Накануне Минюст включил в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента, телеканал «Дождь»* и издание «Важные истории»*. В списке физлиц-«иноагентов» также оказались несколько журналистов.

В список также попали журналисты «Важных историй» Роман Шлейнов*, Ирина Долинина*, Алеся Мароховская*, Дмитрий Великовский*, а также главред издания Роман Анин* и экс-журналистка издания Олеся Шмагун*. Также в реестр включили журналиста Степана Петрова*.

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* * Включены Минюстом в перечень СМИ, выполняющих функцию иностранного агента** Признан Генпрокуратурой нежелательной организациейОбновлено (19:39): добавлена информация о количестве задержанных Обновлено (21:44): обновлена информация о количестве задержанных

Источник: Новая газета



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