 

Пиво остается самым малоизученным напитком

22.08.2021, 3:02, Новости дня
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В процессе исследования состава самого обыкновенного пива немецкие ученые обнаружили, что 80% молекул, из которых состоит данный напиток, до сих пор не изучены наукой.

Как пояснили специалисты из мюнхенского университета, пиво остается одним из самых загадочных для науки напитков. Новые ингредиенты можно найти в разных сортах, а ученые из немецкого вуза пытались установить точную формулу смесей в 450 разновидностях пива, сваренного в разных странах и на разных континентах.

В результате удалось обнаружить около 7,7 тыс. ионов, данные о которых не внесены в научные каталоги. Итак, если вам скажут, что пиво везде одинаковое, просто не верьте такому безответственному утверждению, призывают эксперты.



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