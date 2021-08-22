Пиво остается самым малоизученным напитком

В процессе исследования состава самого обыкновенного пива немецкие ученые обнаружили, что 80% молекул, из которых состоит данный напиток, до сих пор не изучены наукой.

Как пояснили специалисты из мюнхенского университета, пиво остается одним из самых загадочных для науки напитков. Новые ингредиенты можно найти в разных сортах, а ученые из немецкого вуза пытались установить точную формулу смесей в 450 разновидностях пива, сваренного в разных странах и на разных континентах.

В результате удалось обнаружить около 7,7 тыс. ионов, данные о которых не внесены в научные каталоги. Итак, если вам скажут, что пиво везде одинаковое, просто не верьте такому безответственному утверждению, призывают эксперты.