Американские ученые вырастили в лаборатории мышечные клетки

Американские ученые предложили методику превращения кожи в мышечную ткань. Технология работает на клеточном уровне. В лабораторных условиях удалось доказать ее эффективность.

По словам специалистов, при помощи технологии выращивания мышечных тканей можно лечить множество заболеваний. Например, дистрофию или дегенерацию.

Дальнейшие исследования ученые собираются проводить на базе массачусетской клиники. Главное, что ученые на сегодня научились запускать процесс трансформации живых клеток кожи, из которых затем получаются полноценные мышечные ткани. По словам ученых, материал получается очень стабильным и зрелым. Поэтому его уже можно применять в медицине, помогая больным выздороветь.