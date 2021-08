В Афганистан вернулся бывший посол США, он должен помочь с эвакуацией

“Правительство США было и остается приверженным Афганистану. Посол Джон Басс недавно вернулся в Кабул, чтобы помочь с переселением тысяч граждан США, афганцев и их бывших коллег”, – говорится в сообщении.

The U.S. government has been and remains committed to #Afghanistan. Amb. John Bass recently returned to Kabul to assist with the relocation of 1000s U.S. citizens, Afghan nationals, & his former colleagues. pic.twitter.com/6y19DBf3O6

— U.S. Embassy Kabul (@USEmbassyKabul) August 21, 2021

Белый дом отметил в Twitter, что с 14 августа США эвакуировали из Афганистана порядка 17 тыс. человек.

“За последние 24 часа из Кабула вылетели шесть американских военных самолетов C-17 и 32 чартерных. Общее количество пассажиров на этих 38 рейсах составляет около 3800 человек. С конца июля мы переселили около 22 тыс. человек”, – сказано в твите.

In the last 24 hours, 6 U.S. Military C-17s and 32 charters departed Kabul. The total passenger count for those 38 flights is approximately 3,800. Since the end of July, we have relocated approximately 22,000 people. Since August 14, we have evacuated approximately 17,000 people.

— The White House (@WhiteHouse) August 21, 2021

С января 2020 года США представляет в Афганистане временный поверенный Росс Уилсон.

Контекст:

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение “Талибан” взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

17 августа представители “Талибана” дали первую пресс-конференцию после прихода к власти, на которой пообещали, что никто не будет атаковать другие страны с территории Афганистана, подтвердили всеобщую амнистию для афганских чиновников и заявили, что женщины смогут работать, если будут “жить по законам шариата”.

На фоне наступления “Талибана” иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Этот процесс был парализован из-за того, что 16 августа в аэропорту Кабула царил хаос и были отменены все коммерческие рейсы. 17 августа процесс эвакуации возобновился, хотя министр обороны Франции Флоранс Парли сообщила, что блокпосты талибов затрудняют доступ к аэропорту.

Несколько стран (в том числе США, Франция, Германия, Великобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации.

—