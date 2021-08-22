Тони Блэр подверг критике решение вывести войска из Афганистана

Решение вывести войска стран Запада из Афганистана принято по политическим причинам, сообщил экс-глава правительства Великобритании Тони Блэр.

Блэр, который 20 лет назад поддержал начало военной операции в Афганистане, написал статью, которую опубликовали ведущие британские СМИ. Он заявил, что «преобладают настроения, трактующие привнесение демократии в качестве утопического заблуждения, а любого рода интервенции – в качестве тщетной затеи», передает ТАСС.

По мнению Блэра, «мир не знает, что отстаивает Запад», так как уход из Афганистана – решение политическое, его принимали «не из стратегических соображений», так поступать не следовало. Блэр считает, что Запад «подчинился идиотскому политическому слогану о завершении бесконечных войн», хотя «численность войск сократилась до минимума и ни один военнослужащий стран-союзников не был убит в бою за последние полтора года».

Бывший премьер-министр считает, что Афганистан рискует «растерять достижения в области образования и прав человека». Он признал, что Запад совершал ошибки, но «реакция» на них, по мнению экс-премьера, «лишь увеличила их число».

Движение «Талибан» (запрещено в России) необходимо «привлечь к ответственности», сообщил он. Блэр призвал «составить список стимулов, санкций и действий, призванных защитить гражданское население» Афганистана. Великобритания должна «эвакуировать и предоставить убежище тем, перед кем несет ответственность, перед афганцами, которые помогали» британцам. Талибы должны понять, что их «шаги будут иметь последствия», сообщил Блэр.

Напомним, лава минобороны Великобритании Бен Уоллес также осудил США за «гнилую сделку» с талибами. Он заявил, что Великобритания пыталась, но не смогла сформировать коалицию НАТО, чтобы сохранить военное присутствие в Афганистане.