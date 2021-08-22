Ученые объяснили еще одну причину, по которой люди становятся алкоголиками

Шведские ученые обнаружили в человеческом мозге особые нервные клетки, отвечающие за тягу к употреблению алкоголя. Исследователи полагают, что именно от этих клеток зависит склонность к неконтролируемым пьянкам и развитию алкоголизма.

Ученые проводили исследования, фиксирующие нейронные сигналы головного мозга лабораторных крыс. Оказалось, у этих грызунов также наблюдается различная реакция на алкоголь.

В университете пытаются создать новые эффективные методики лечения алкоголизма. Результаты проведенного исследования позволят рассматривать проблему и способы ее решения с иной стороны, говорят ученые. Они также надеются на получение результата в ближайшее время.