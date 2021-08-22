Пермские ученые разрабатывают уникальную программу 3D-печати

В РФ собираются печатать детали для самолетов и ракет на 3D-принтере. Для этого в Перми разрабатывают специальное программное обеспечение. Об этом сообщили в местном политехническом вузе.

По прогнозам экспертов, до 2035 года общая стоимость компаний, которые обеспечат 3D-печать отдельных деталей для ракет и самолетов, достигнет 350 млрд американских долларов.

Проблема в том, что на сегодня еще не создана надежная технология 3D-печати таких изделий, говорят представители вуза. Поэтому большая часть рынка достанется тем, кто представит ее раньше других. Пермские разработчики уже получили грант в сумме 500 тыс. рублей. Работу над проектом они ведут с 2011 года. Дальше всех пока продвинулся Volkswagen, который наладил печать автозапчастей.