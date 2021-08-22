 

Жертвами урагана “Грейс” в Мексике стали по меньшей мере семь человек

22.08.2021, 2:06, Новости дня
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“В результате поисково-спасательных работ были обнаружены тела семи погибших, в том числе несовершеннолетнего. Живыми также нашли трех человек, объявленных пропавшими без вести”, – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что погибшие стали жертвами оползней на территории Муниципалитета Халапа.

Шесть человек, тела которых были обнаружены, оказались членами одной семьи.

https://www.facebook.com/SPVeracruz/posts/1849169011951189

Агентство Reuters сообщило со ссылкой на правительство Веракруса, что погибших уже восемь – один из жителей штата погиб после обрушения крыши в городе Поса-Рика.

В результате действия “Грейс” из берегов вышли реки, перекрыв движение по автомагистралям, а также повалило деревья и столбы с коммуникациями. Были отменены авиарейсы, без электричества остались более 500 тыс. человек.

По данным Reuters, ураган имел третью категорию из пяти возможных, и характеризовался силой ветра в 201 км/час. На территорию штата Веракрус он зашел утром 21 августа. Позже “Грейс” ослаб.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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