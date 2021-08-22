 

Путин прибыл в Нижний Новгород на празднование 800-летнего юбилея

22.08.2021, 1:58, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаПрезидент Владимир Путин приехал в Нижний Новгород, он будет участвовать в юбилейных мероприятиях по случаю 800-летия города.

Президент будет участвовать в мероприятиях по случаю юбилея города, он ознакомится с результатами самой масштабной за 50 лет реконструкции Нижегородского кремля, передает ТАСС.

Также глава государства осмотрит парк отдыха «Швейцария» после его комплексного благоустройства, и посетит гала-шоу «Начало нового».

Нижний Новгород основал князь Юрий Всеволодович в 1221 году на месте слияния Оки и Волги, которое называется Стрелка. В Нижнем Новгороде 21 августа в 20.21 пройдет гала-шоу в честь юбилея, режиссером выступил мастер спорта, чемпион мира и Европы, призер Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух, передает РИА «Новости».

Глава Нижегородской области Глеб Никитин пригласил Путина поучаствовать в праздновании юбилея города на встрече в ноябре 2020 года.

Перед праздником министр культуры Нижегородской области Олег Беркович сообщал, что власти региона будут ждать президента, но не знают точно, приедет ли он.

Ранее в Нижнем Новгороде в честь дня ВВС РФ прошло выступление пилотажной группы «Стрижей». Это выступление также было приурочено к юбилею города.



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