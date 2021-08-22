 

«Союз» с британскими спутниками OneWeb стартовал с Байконура

22.08.2021, 1:58, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаПуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с 34 спутниками связи компании OneWeb состоялся с космодрома Байконур, информирует Роскосмос.

Головная часть ракеты в составе разгонного блока «Фрегат» и спутников успешно отделилась от третьей ступени. Выведение еще 34 аппаратов OneWeb на орбиту доведет их число до 288, передает ТАСС.

Напомним, ракета должна была стартовать 20 августа, но произошла автоматическая отмена предстартовой подготовки. Источник сообщал, что пуск ракеты перенесли по просьбе «европейских коллег». Заказчиком пуска выступает французская компания Arianespace.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

13.11 / СМИ: Украина обновила план действий по Донбассу

02.08 / Финский Санта-Клаус и рок-звезда Mr. Lordi в демоническом образе завершили вакцинацию от коронавируса. Фото

10.03 / Верещук: Белому дому рекомендуют увеличить помощь Украине, дать нам статус главного союзника США вне НАТО и блокировать “Северный поток – 2”. Все вполне достижимо

16.09 / Джавадов: В стратегии нацбезопасности Украины Азербайджан – стратегический партнер. Это четкий “месседж” странам, опасающимся развития наших государств

17.06 / Первый электрокар марки Lincoln появится в 2022 году

24.07 / Нидерланды отказались предоставить убежище супружеской паре из России. Супруги заявили, что обладают “секретной информацией” о катастрофе рейса MH17

29.05 / Дело возбудили после выстрела в голову нарушителю при задержании в Новосибирской области

18.07 / В Харькове расследуют смерть иностранца. Мужчина выпрыгнул из окна гостиницы

04.06 / Беременная жена Павлика за неделю до родов пожаловалась на плохое самочувствие

07.09 / В Хмельницкой области женщина погибла в результате наезда ее же машины

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика