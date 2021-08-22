«Союз» с британскими спутниками OneWeb стартовал с Байконура

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с 34 спутниками связи компании OneWeb состоялся с космодрома Байконур, информирует Роскосмос.

Головная часть ракеты в составе разгонного блока «Фрегат» и спутников успешно отделилась от третьей ступени. Выведение еще 34 аппаратов OneWeb на орбиту доведет их число до 288, передает ТАСС.

Напомним, ракета должна была стартовать 20 августа, но произошла автоматическая отмена предстартовой подготовки. Источник сообщал, что пуск ракеты перенесли по просьбе «европейских коллег». Заказчиком пуска выступает французская компания Arianespace.