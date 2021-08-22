 

Израильская авиация атаковала сектор Газа

22.08.2021, 1:58, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаВВС Израиля нанесли удары по нескольким районам сектора Газа, сообщают СМИ. Кроме того, взрывы слышны со стороны восточного хребта Ливанских гор на границе с Сирией.

В субботу палестинцы проводили акцию на границе сектора по случаю 52-й годовщины пожара в мечети Аль-Акса и против оккупации палестинских территорий Израилем. Палестинский минздрав сообщил, что огнем израильских военных были ранены более 40 жителей сектора Газа, передает РИА «Новости».

Израильская армия сообщила, что участники беспорядков в секторе Газа пытались прорвать забор безопасности на границе с Израилем и бросили взрывчатку в израильских военнослужащих, в ответ ЦАХАЛ открыл огонь.

Один из военных израильской пограничной полиции получил огнестрельные ранения в ходе беспорядков, передает ТАСС.

Радиостанция Saut Al-Aqsa сообщает, что ВВС Израиля нанесли удары по электростанции у лагеря палестинских беженцев Нусейрат, городу Хан-Юнис и нескольким районам города Газа. Было выпущено не менее шести ракет.

Lebanon 24 сообщает, что раскаты мощных взрывов доносятся со стороны восточного хребта Ливанских гор. Очевидцы не исключили, что причиной взрывов могут быть ракетные удары Израиля.

На днях израильские ВВС атаковали из ливанского воздушного пространства окрестности Дамаска и Хомса, где находятся лагеря и склады с оружием шиитских отрядов Хезболлы, воюющих на стороне сирийской армии.



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