Мнение: «Опатриотившиеся» (и обанкротившиеся) патриоты

В последние годы в нашей стране очень любят оформлять в «иноагентов»: сначала были юрлица и СМИ, а с недавних пор им может стать любой политический Вася-активист. Но что насчёт иноагентов в рядах властных патриотов, которые так же получают финансирование из-за рубежа? Причём делают это очень хитро!

Для начала, иноагенты – это организации, объединения, СМИ или люди, которые, по мнению государства, делают что-то в интересах других стран или иностранных структур. Одним из главных отличительных критериев для обвинения структуры в работы на другое государство – это получение денег из-за рубежа.

Есть у нас такая партия «Родина», управляемая последние девять лет политиком Алексеем Журавлёвым. Основная повестка – это патриотизм «за всё хорошее и против всего плохого»: людям – хлеба и достатка, предприятиям – развития и финансирования государства, детям – мороженого и образования, а «властным дармоедам» – шиш с маслом, но без икры.

Причём позицию своей партии Журавлёв декламирует лично электорату: разъезжая по регионам, председатель «Родины» встречается с людьми, собирает у них жалобы на местные органы управления, выясняет проблемы – и возвращается с ними в Москву, получая региональные «галочки» за себя и свою партию.

Однако на всё это нужны деньги. Большие деньги, и откуда бы им взяться в предвыборную кампанию, которую так громко проводит «Родина», с баннерами, наружной рекламой и волонтёрами с листовками, если за 2020 год, согласно официальному отчёту, партия получила всего 16 млн 46 тыс. рублей в качестве пожертвований?

Ответ, как оказалось, лежит на поверхности. Достаточно было заглянуть в финансовую отчетность не партии, а её членов – и выдвигаемых на выборы кандидатов!

Ситуация сложилась следующая: более 95% своих финансов «Родина» получила от «членских взносов» партийцев, но некоторые из них оказались, фактически, «иноагентскими».

Так, экс-футболиcт Дмитрий Булыкин, идущий на выборы в Госдуму под №5 в федеральном списке, имел у себя за пазухой ощутимое количество акций иностранных компаний. ЦИК его за это, разумеется, с выборов снял, но позже, подав апелляцию в Верховный суд, Булыкин доказал, что избавился от акций до выборов и 18 августа его зарегистрировали кандидатом по решению суда, ОДНАКО это не мешало ему всё прошедшее время спонсировать свою партию из собственного кармана, наполняемого из-за рубежа.

Булыкин был не единственным из «Родины», кому Центризбирком отказал в регистрации на фоне «приходов» западных денег. Хороши «патриоты», имеющие деньги с достатка иностранных компаний, и тратящие их на то, чтобы прийти к власти в нашей стране, не правда ли?

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