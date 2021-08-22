«Динамо» обыграло «Урал» и вышло на первое место в российском чемпионате

Московский футбольный клуб «Динамо» выиграл в матче пятого тура чемпионата РФ с екатеринбургским «Уралом».

Встреча в Екатеринбурге закончилась со счетом 1:0 в пользу «Динамо», гол на 19-й минуте забил Константин Тюкавин, передает РИА «Новости».

«Динамо» набрало 12 очков и вышло на первое место в турнирной таблице, «Урал» занимает последнее место с одним баллом.

Следующий матч пройдет 27 августа, «Динамо» сыграет на своем поле с московским ФК «Локомотив».

Между тем игроки петербургского «Зенита» на выезде сыграли вничью с «Уфой». Игра завершилась со счетом 1:1. Голами отличились Малколм из петербургского клуба (10-я минута) и уфимец Гамид Агаларов (73).