Умерла княгиня Лихтенштейна Мария-Аглая

Супруга правящего князя Лихтенштейна Мария-Аглая умерла на 82 году жизни, сообщил княжеский дом.

В среду она перенесла инсульт. Княжеский дом сообщил, что после инсульта ее состояние «неуклонно ухудшалось», в субботу она скончалась в больнице в окружении семьи, передает РИА «Новости».

Мария Кински фон Вхинитц и Теттау родилась в 1940 году в Праге, которая тогда входила в протекторат Богемии и Моравии. Она вышла замуж за князя Ханса-Адама II в 1967 году, у них родилось четверо детей.

Ее отцом был немецкий граф Фердинанд Карл Кински, передает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.