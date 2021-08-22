 

Умерла княгиня Лихтенштейна Мария-Аглая

22.08.2021, 1:04, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаСупруга правящего князя Лихтенштейна Мария-Аглая умерла на 82 году жизни, сообщил княжеский дом.

В среду она перенесла инсульт. Княжеский дом сообщил, что после инсульта ее состояние «неуклонно ухудшалось», в субботу она скончалась в больнице в окружении семьи, передает РИА «Новости».

Мария Кински фон Вхинитц и Теттау родилась в 1940 году в Праге, которая тогда входила в протекторат Богемии и Моравии. Она вышла замуж за князя Ханса-Адама II в 1967 году, у них родилось четверо детей.

Ее отцом был немецкий граф Фердинанд Карл Кински, передает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

11.03 / НАСА и Роскосмос назвали разных командиров 65-й экспедиции МКС

10.10 / Трамп похвастался оружием, о котором «мечтают» РФ и Китай

16.08 / Протестующие собрались у СИЗО в центре Минска

03.03 / “Я, можно сказать, работаю в семье водителем”. Решетник рассказал, почему им с женой непросто быть многодетными родителями

10.03 / В Донбассе объяснили заявления Киева о «новом плане» урегулирования

21.09 / Зеленский подписал закон о повышении надбавок для лиц с инвалидностью с детства

25.10 / На акциях протеста в Белоруссии задержали более ста человек

28.06 / Белоруссия приостановила свое участие в инициативе ЕС «Восточное партнерство»

24.06 / Британские СМИ показали видео с эсминца, который преследовали российские бомбардировщики и катер

10.07 / Состояние самого богатого человека побило исторический рекорд

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика